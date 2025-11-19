Menu
Best of 2025: Top Android apps in India

In 2025, generative Artificial Intelligence (gen AI) applications have been more popular among Android phone users. Out of 11 best apps, more than half of apps have gen AI features.
Last Updated : 19 November 2025, 14:54 IST
Best Android App- District: Movies Events Dining 

District app.

Credit: Google Play Store

Best Hidden Gem-- Toonsutra: Webtoon & Manga App

Toonsutra: Webtoon &amp; Manga App.

Credit: Google Play Store

Best Everyday Essential Android app- Daily Planner: To Do List Task

Daily Planner: To Do List Task.

Credit: Google Play Store

Best Android app for fun-- Edits, an Instagram app

Edits, an Instagram app.

Credit: Google Play Store

Best Android app for personal growth- invideo AI: AI Video Generator

invideo AI: AI Video Generator.

Credit: Google Play Store

Best Android app for watches-- SleepisolBio: sleep, alarm

SleepisolBio- sleep, alarm.

Credit: Google Play Store

Best Android app for large screens-- Goodnotes: Notes, docs, PDF

Goodnnotes: Notes, docs, PDF.

Credit: Google Play Store

Best multi-device Android app-- Luminar: Photo Editor

Luminar: Photo Editor

Credit: Google Play Store

Top trending Android shopping app- Instamart

Instamart.

Credit: Google Play Store

Top trending Android education app-- Seekho: Short learning app

Seekho: Short learning app

Credit: Google Play Store

Top trending Art & Design app- Adobe Firefly: AI Generator 

Adobe Firefly: AI Generator

Credit: Google Play Store

Published 19 November 2025, 14:54 IST
TechnologyTechnology NewsGoogleDH TechsmartphonessmartphoneGoogle Play StoreGoogle PlayMobile AppsMobilemobile appAndroid appAndroid AppsBest Apps

