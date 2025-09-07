Menu
Gadgets Weekly: Motorola Moto Book 60 Pro and more

DH's Gadgets Weekly edition lists the latest personal technology products and related events to keep you abreast of everything happening in consumer electronics.
Last Updated : 07 September 2025, 00:28 IST
Motorola Moto Book 60 Pro

Motorola Moto Book 60 PRO series.

Credit: Motorola

Credit: Motorola

Samsung Bespoke AI Washer Dryer

Samsung Bespoke AI Washer Dryer.

Credit: Samsung

Acer TravelLite Essential series laptop

Acer TravelLite Essential series laptop.

Credit: Acer India

Motorola Razr 60 and Moto Buds Loop Swarovski Edition

Motorola Razr 60 Swarovski Edition.

Credit: Motorola India

Moto Buds Loop Swarovski Edition.

Credit: Motorola India

Tecno Pova Slim 5G

Tecno Pova Slim 5G.

Credit: Tecno Mobile

Luminous Edge Go 1500 Smart Audio Portable Power Station

Luminous Edge Go 1500 Smart Audio Portable Power Station launched in India.

Credit: Luminous

Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 Flash Drive

Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 Flash Drive.

Credit: Lexar

Sony IER-EX15C Type-C earphones

Sony IER-EX15C Type-C earphones.

Credit: Sony India

Lava Bold N1 5G series

Lava Bold N1 series.

Credit: Lava International Ltd.

Revolut expands partnership with Google Cloud

The Google logo.

Credit: Reuters File Photo

Wobble Maximus smart TV Series

Wobble Maximus TV series.

Credit: Wobble Displays

Published 07 September 2025, 00:28 IST
