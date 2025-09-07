Motorola Moto Book 60 Pro
Motorola Moto Book 60 PRO series.
Motorola Moto Book 60 PRO series.
Samsung Bespoke AI Washer Dryer
Samsung Bespoke AI Washer Dryer.
Acer TravelLite Essential series laptop
Acer TravelLite Essential series laptop.
Motorola Razr 60 and Moto Buds Loop Swarovski Edition
Motorola Razr 60 Swarovski Edition.
Moto Buds Loop Swarovski Edition.
Luminous Edge Go 1500 Smart Audio Portable Power Station
Luminous Edge Go 1500 Smart Audio Portable Power Station launched in India.
Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 Flash Drive
Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 Flash Drive.
Sony IER-EX15C Type-C earphones
Sony IER-EX15C Type-C earphones.
Credit: Lava International Ltd.
Revolut expands partnership with Google Cloud
Credit: Reuters File Photo
Wobble Maximus smart TV Series
Wobble Maximus TV series.
Published 07 September 2025, 00:28 IST