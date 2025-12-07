Menu
Gadgets Weekly: Oppo A6x 5G and more

DH's Gadgets Weekly edition features the latest personal technology products and related events, keeping you informed about everything happening in consumer electronics.
Last Updated : 07 December 2025, 00:36 IST
Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G series.

Credit: Oppo

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11.

Credit: Samsung

HP Laser 335dn, Laser 335dw, and MFP 355sdnw

HP Laser 335dn (left) and HP Laser 335dw (right).

Credit: HP

Dyson Airstrait

Dyson Ceramic Pink and Rose Gold Colourway - Airstrait Straightner.

Credit: Dyson

G-Shock brings new GBM-2100 colour variants

GBM-2100 lineup with Striking New Metallic Shades.

Credit: G-Shock

Portronics Lithius Cell

Portronics Lithius Cell.

Credit: Portronics

YouTube Recap feature launched

YouTube Recap feature.

Credit: YouTube

OnePlus onboards Jasprit Bumrah, Smriti Mandhana as brand ambassadors

OnePlus has announced on board Jasprit Bumrah, Smriti Mandhana, Jonathan, Armaan Malik, Kush Maini, and Nitanshi Goel as its brand ambassadors.

Credit: OnePlus

BenQ's TK705i and TK705STi series 4K home projectors

BenQ 4K Home Projectors- TK705i and TK705STi.

Credit: BenQ

Polar Loop

Polar Loop.

Credit: Polar

Sony ILCE-7V camera

Sony ILCE-7V camera.

Credit: Sony

Instamart to deliver Samsung products in 10 minutes in Indian cities

A Samsung showroom.

Credit: Reuters Photo

