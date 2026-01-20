Menu
Russia attacked Ukraine with over 300 drones, missiles, Zelenskiy says, calling for air defence supplies

Zelenskiy said that ​Ukraine had received a resupply of air defence ‌missiles ‌just a day earlier, which ⁠he said had helped shore up its defences, but ⁠he ⁠added there was ‌an urgent ‌need for further supplies.
Last Updated : 20 January 2026, 09:18 IST
