Russia attacked Ukraine with over 300 drones, missiles, Zelenskiy says, calling for air defence supplies
Zelenskiy said that Ukraine had received a resupply of air defence missiles just a day earlier, which he said had helped shore up its defences, but he added there was an urgent need for further supplies.
Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили.