Bengaluru: 18 special trains via Puttaparthi for Sai Baba centenary

The railways will run 18 special trains connecting Bengaluru and various cities via Puttaparthi to clear the rush of passengers for the centenary of Sri Sathya Sai Baba.
Last Updated : 04 November 2025, 21:41 IST
India NewsBengalurutrains

