<p>Bengaluru: The railways will run 18 special trains connecting Bengaluru and various cities via Puttaparthi to clear the rush of passengers for the centenary of Sri Sathya Sai Baba: </p>.<p>Train number 08551 will depart from Araku at noon on November 13 and 23, and arrive at Yelahanka at 10.15 am. </p>.<p>Train number 08552 will leave Yelahanka at 1.30 pm on November 14 and 24, and reach Araku at 2.30 pm. </p>.<p>Train number 08555 will depart from Araku at noon on November 17 and 24, and arrive at Yelahanka at 10.15 am. </p>.<p>Train number 08556 will leave Yelahanka at 2 pm on November 18 and 25, and reach Araku at 2.30 pm. </p>.<p>Train number 08463 will depart from Bhubaneswar at 6.15 am on November 16 and arrive at Bengaluru Cantonment at 11.15 am. </p>.<p>Train number 08464 will leave Bengaluru Cantonment at 5.30 am on November 20 and reach Bhubaneswar at 10.15 am. </p>.<p>Train number 08553 will depart from Srikakulam Road at 3.30 pm on November 21, and arrive at Bengaluru Cantonment at 2.45 pm. </p>.<p>Train number 08554 will leave Bengaluru Cantonment at 2 pm on November 24 and reach Srikakulam Road at 5 pm. </p>.<p>Train number 08335 will depart from Sambalpur at 6.30 am on November 20 and arrive at Bengaluru Cantonment at 11.15 am. </p>.8 dead, 14 injured as passenger train collides with goods train in Chhattisgarh.<p>Train number 08336 will leave Bengaluru Cantonment at 5.30 am on November 24 and reach Sambalpur at noon. </p>.<p>Train number 08445 will depart from Cuttack at 5 am on November 21 and arrive at Bengaluru Cantonment at 10.45 am. </p>.<p>Train number 08446 will leave Bengaluru Cantonment at 5.30 am on November 25 and reach Cuttack at 11.30 am. </p>.<p>Train number 07409 will depart from Anakapalle at 5.15 pm on November 13 and arrive at Yelahanka at 12.30 pm. </p>.<p>Train number 07410 will leave Yelahanka at 2 pm on November 14 and reach Anakapalle at 11 am. </p>.<p>Train number 07411 will depart from Vijayawada at 7 pm on November 22 and arrive at Yelahanka at 10 am. </p>.<p>Train number 07412 will leave Yelahanka at 4 pm on November 24 and reach Vijayawada at 6.40 am. </p>.<p>Train number 07413 will depart from Secunderabad at 6.05 pm on November 22 and arrive at Bengaluru Cantonment at 10.45 am. </p>.<p>Train number 07414 will leave Bengaluru Cantonment at 5 pm on November 24 and reach Secunderabad at 7.45 am. </p>