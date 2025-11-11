Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

BMTC launches temple tour package from Majestic

The service starts at the Kempegowda Bus Station (Majestic) at 8.30 am and ends at the same place at 7.45 pm.
Last Updated : 11 November 2025, 02:58 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 11 November 2025, 02:58 IST
BengaluruBMTCTemplesBus

Follow us on :

Follow Us