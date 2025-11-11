BMTC launches temple tour package from Majestic

<p>Bengaluru: The Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) has introduced a new tour package covering various temples in the city on weekends and public holidays. </p>.<p>The bus operator launched Divya Darshana–5A, an air-conditioned service, on November 8. </p>.<p>The service starts at the Kempegowda Bus Station (Majestic) at 8.30 am and ends at the same place at 7.45 pm. </p>.KSRTC to launch Bengaluru-Nilakkal Volvo bus service .<p>It covers Sri Nageshwara Temple, Begur; Sri Kote Thimmaraya Temple, Bettadasanapura; Sri Madduramma Temple, Huskur; Sri Varadarajaswamy Chowdeshwari, Narayanaghatta; Sri Sushil Dham-Jain Temple, Guddatti Gate; Sri Bhoo Varaha Swamy Temple, Mugalur; Chikktirupati; Sri Shaneshwara Swamy Temple, Gunjur; and Sri Jaganatha Temple, Agara. </p>.<p>The fare is Rs 550 per adult and Rs 400 per child. For details, visit www.mybmtc.com or www.ksrtc.in, said a press release. </p>