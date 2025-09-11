BMTC introduces new non-AC bus services

<p>Bengaluru: The Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) introduced the following non-AC bus services on Wednesday: </p>.<p><strong>242-SK:</strong> KR Market to Solur via Sunkadakatte, Kadabagere Cross, Tavarekere, Varadenahalli Hand Post, Motaganahalli, Kodihalli, Naganahalli, Shettipalya, Gudemaranahalli, and Gudemaranahalli Hand Post. </p>.<p><strong>258-KM:</strong> Kempegowda Bus Station to Madigondanahalli via Yeshwantpur, Madanayakanahalli, Nelamangala, Yantaganahalli, Mahadevapura, and Gudemaranahalli Hand Post, according to a news release. </p>