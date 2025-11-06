<p>Bengaluru: The Eastern Railway will operate special trains connecting Bengaluru and cities in Bihar to clear the extra rush of passengers. </p>.<p>Train number 03403 will depart from Bhagalpur at 10.30 pm on November 7 and arrive at Yeshwantpur at 11.50 pm on November 9 via KR Puram and SMVT Bengaluru. </p>.<p>Train number 03404 will depart from Yeshwantpur at 7 am on November 10 and reach Bhagalpur at 7.30 am on November 12 via Yelahanka. </p>.TCS board approves up to Rs 16k-cr share buyback plan.<p>Both trains will be unreserved. </p>.<p>Train number 05545 will depart from Muzaffarpur at 9.15 pm on November 11 and 12, and arrive at Yeshwantpur at 11.50 pm on November 13 and 14, respectively. </p>.<p>Its stoppages include KR Puram and SMVT Bengaluru. </p>.<p>Train number 05546 will leave SMVT Bengaluru at 3.50 pm on November 14 and 15, and reach Muzaffarpur at 7 pm on November 16 and 17, respectively. It will have a stoppage at KR Puram. </p>