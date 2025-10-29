<p>Bengaluru: Due to the line and power block required for the Bengaluru Cantonment–Whitefield quadrupling project, six trains will skip Bengaluru Cantonment and five KSR Bengaluru (Majestic). </p>.<p>Train number 06269, journey commencing from October 27 to 31 and on November 3, will run via KSR Bengaluru, Yeshwantpur and Banaswadi SMVT Bengaluru, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 12658 will run via KSR Bengaluru, Yeshwantpur, Lottegollahalli, Banaswadi, SMVT Bengaluru and Baiyappanahalli on October 30, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 06270 will run via SMVT Bengaluru, Banaswadi, Yeshwantpur and KSR Bengaluru on October 30, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 16022 Kaveri Daily Express, journey commencing on October 30, will run via KSR Bengaluru, Yeshwantpur, Lottegollahalli, Banaswadi, Baiyappanahalli and KR Puram, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 06243, journey commencing on October 30, will run via KSR Bengaluru, Yeshwantpur, Banaswadi, SMVT Bengaluru, Baiyappanahalli and KR Puram, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 22135, journey commencing on October 31, will run via KSR Bengaluru, Yeshwantpur, Banaswadi, SMVT Bengaluru, Baiyappanahalli, KR Puram and Jolarpettai, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Train number 16521, journey commencing on October 30, will terminate at Baiyappanahalli instead of KSR Bengaluru. </p>.<p>Train number 07339, journey commencing on October 29, will terminate at Yeshwantpur instead of KSR Bengaluru. </p>.<p>Train number 07340, journey commencing on October 30, will originate from Yeshwantpur instead of KSR Bengaluru. </p>.<p>Train number 56520, journey commencing on October 30, will terminate at Yeshwantpur instead of KSR Bengaluru. </p>.<p>Train number 17391, journey commencing on October 31, will originate from Yeshwantpur instead of KSR Bengaluru. </p>