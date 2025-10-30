<p>Bengaluru: Literature:</p><p>1. Prof Rajendra Chenni; Shivamogga</p><p>2. Tumbadi Ramayya; Tumakuru</p><p>3. Prof R Sunandamma; Chikkaballapur</p><p>4. Dr H L Pushpa; Tumakuru</p><p>5. Rahamat Tarikere; Chikkamagaluru</p><p>6. H M Poojary; Vijayapura</p>.<p>Folklore:</p><p>1. Basappa Bharamappa Choudki; Koppal</p><p>2. B Takappa Kannur; Shivamogga</p><p>3. Sanningappa Satteppa Mushennagola; Belagavi</p><p>4. Hanumanthappa Marappa, Cheelangi; Chitradurga</p><p>5. M Topanna; Kolar</p><p>6. Somanna Dundappa Dhanagonda; Vijayapura</p><p>7. Sindhu Gujran; Dakshina Kannada</p><p>8. L Mahadevappa Udigala; Mysuru</p>.<p>Music:</p><p>1. Devendrakumar Pattar; Koppal</p><p>2. Madivalaiah Sali; Bidar</p>.<p>Dance:</p><p>1. Prof K Ramamurthy Rao; Mysuru</p>.<p>Film:</p><p>1. Prakash Raj; Dakshina Kannada</p><p>2. Vijayalakshmi Singh; Kodagu</p>.<p>Administration:</p><p>1. H Siddaiah IAS(Retd); Bengaluru South (Ramanagara) </p>.<p>Medical:</p><p>1. Dr Alamma Maranna; Tumakuru</p><p>2. Dr Jayaranganath; Bengaluru Rural</p>.<p>Social Service:</p><p>1. Sulagitti Eramma; Vijayanagar</p><p>2. Fakkiri; Bengaluru Rural</p><p>3. Corinne Antoinette Ruskeena; Dakshina Kannada</p><p>4. Dr N Sitarama Shetty; Udupi</p><p>5. Konandur Lingappa; Shivamogga</p>.<p>Miscellaneous:</p><p>1. Umesh Pambada; Dakshina Kannada</p><p>2. Dr Ravindra Korishette; Dharwad</p><p>3. K Dinesh; Bengaluru</p><p>4. Shantaraju; Tumakuru</p><p>5. Zafer Mohiuddin; Raichur</p><p>6. Penna Obalaiah; Bengaluru Rural</p><p>7. Shanti Bai K; Ballari</p><p>8. Pundalika Shastri (Budabudake); Belagavi</p>.<p>Outer state/Abroad:</p><p>1. Zachariah Bajpe; Saudi Arabia</p><p>2. P V Shetty; Mumbai (Maharashtra)</p>.<p>Environment:</p><p>1. Ramegowda; Chamarajanagar</p><p>2. Mallikarjuna Ningappa; Yadgiri</p>.<p>Agriculture:</p><p>1. S V Hittalamani; Haveri</p><p>2. M C Rangaswamy; Hassan</p>.<p>Media:</p><p>1. K Subrahmanya (Former Associate Editor of Deccan Herald; Bengaluru)</p><p>2. Anshi Prasannakumar; Mysuru</p><p>3. B M Hanif; Dakshina Kannada</p><p>4. M Siddaraju; Mandya</p>.<p>Science and Technology:</p><p>1. Ramayya; Chikkaballapur</p><p>2. Air Marshal Philip Rajkumar; Davanagere</p><p>3. Dr R V Nadagowda; Gadag</p>.<p>Cooperative:</p><p>1. Shekhar Gowda V Malipatil; Koppal </p>.<p>Yakshagana:</p><p>1. Kota Suresh Bangera; Udupi</p><p>2. Irabail Anand Shetty; Udupi</p><p>3. Krishna Parameshwara Hegde (KP Hegde); Uttara Kannada</p>.<p>Bayalaata:</p><p>1. Gunduraj; Hassan</p>.<p>Theatre:</p><p>1. H M Paramashivayya; Bengaluru South (Ramanagar)</p><p>2. LB Sheikh (Master); Vijayapura</p><p>3. Bangarappa Khudanpura; Bengaluru</p><p>4. Maim Ramesh; Dakshina Kannada</p><p>5. D Rathnamma Desai; Raichur</p> .<p>Education:</p><p>1. Dr M R Jayaram; Bengaluru </p><p>2. Dr N S Ramegowda; Mysuru</p><p>3. S B Hosamani; Kalaburagi</p><p>4. Raj Sri Nagaraju; Belagavi</p> .<p>Sports:</p><p>1. Ashish Kumar Ballal; Bengaluru</p><p>2. M Yogendra; Mysuru</p><p>3. Babina NM (Yoga); Kodagu</p> .<p>Judiciary:</p><p>1. P B Bhajantri (Pawan Kumar Bhajantri); Bagalkote</p> .<p>Sculpting:</p><p>1. Basanna Monappa Badigera; Yadgiri</p><p>2. Nagalingappa G Gangur; Bagalkote</p> .<p>Painting:</p><p>1. B Maruti; Vijayanagar </p> .<p>Handicrafts:</p><p>1. L Hemashekhar; Mysuru</p>