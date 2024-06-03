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M Karunanidhi's birth centenary celebrations: I.N.D.I.A. bloc leaders pay tribute in Delhi

I.N.D.I.A. bloc leaders paid their rich tributes to DMK stalwart M Karunanidhi on his 100th birth anniversary in Delhi. M Karunanidhi, referred to as 'Kalaignar', was a former Tamil Nadu Chief Minister and writer.
DH Web Desk
Last Updated : 03 June 2024, 09:33 IST
Last Updated : 03 June 2024, 09:33 IST

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Senior Congress leader Sonia Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

Senior Congress leader Sonia Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

Credit: PTI

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I.N.D.I.A. bloc leaders arrive to pay tribute to M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

I.N.D.I.A. bloc leaders arrive to pay tribute to M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

Credit: PTI

Congress leader Rahul Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and National Conference leader Farooq Abdullah during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

Congress leader Rahul Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and National Conference leader Farooq Abdullah during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.

Credit: PTI

Senior Congress leader Sonia Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and CPI leader D Raja.

Senior Congress leader Sonia Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and CPI leader D Raja.

Credit: PTI

Congress leader Rahul Gandhi arrives to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary, at Anna-Kalaignar Arivalayam, in New Delhi.

Congress leader Rahul Gandhi arrives to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary, at Anna-Kalaignar Arivalayam, in New Delhi.

Credit: PTI

Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.

Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.

Credit: PTI

National Conference leader Farooq Abdullah pays tribute.

National Conference leader Farooq Abdullah pays tribute.

Credit: PTI

CPI(M) leader Sitaram Yechury speaks with the media as senior Congress leader Sonia Gandhi, DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, CPI leader D Raja and Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav look on during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.

CPI(M) leader Sitaram Yechury speaks with the media as senior Congress leader Sonia Gandhi, DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, CPI leader D Raja and Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav look on during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.

Credit: PTI

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Published 03 June 2024, 09:33 IST
India NewsRahul GandhiIndian PoliticsDMKSonia GandhiM KarunanidhiT R BaaluTiruchi Siva

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