M Karunanidhi's birth centenary celebrations: I.N.D.I.A. bloc leaders pay tribute in Delhi

Senior Congress leader Sonia Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.
I.N.D.I.A. bloc leaders arrive to pay tribute to M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.
Congress leader Rahul Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and National Conference leader Farooq Abdullah during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary at Anna-Kalaignar Arivalayam in New Delhi.
Senior Congress leader Sonia Gandhi with DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, and CPI leader D Raja.
Congress leader Rahul Gandhi arrives to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary, at Anna-Kalaignar Arivalayam, in New Delhi.
Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.
National Conference leader Farooq Abdullah pays tribute.
CPI(M) leader Sitaram Yechury speaks with the media as senior Congress leader Sonia Gandhi, DMK leaders T R Baalu and Tiruchi Siva, CPI leader D Raja and Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav look on during a ceremony to pay tribute to former Tamil Nadu chief minister M Karunanidhi on his birth anniversary.
Published 03 June 2024, 09:33 IST