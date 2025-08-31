Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindia

Committed to taking India-China relationship forward: Modi to Xi Jinping

Before leaving for India on Monday, Modi is also expected to meet Russian President Vladimir Putin.
Last Updated : 31 August 2025, 04:15 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 31 August 2025, 04:15 IST
India NewsWorld newsChinaNarendra ModiXi JinpingSCO

Follow us on :

Follow Us