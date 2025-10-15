Over 12 civilians killed in attacks on Afghanistan by Pakistani forces
The recent actions between both the countries began after Islamabad demanded that the Afghan Taliban administration act against terrorists who have stepped up attacks in Pakistan, saying they operate from havens in Afghanistan.
بدقسمتی سے آج صبح ایک بار پھر پاکستانی فورسز نے قندھار کے اسپین بولدک ضلع میں افغانستان پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں 12 سے زائد عام شہری شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد افغان فورسز کو جوابی کارروائی پر مجبور ہونا پڑا۔