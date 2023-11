En İyi Casino Siteleri - Güvenle Casino Oynanan Siteler

Follow Us

Casino oyunları her geçen gün Türkiye’de daha popüler oluyor. En iyi casino sitelerini seçmek ise bu sebeple zorlaşıyor. Güvenle casino oynanan siteler ve en iyi casino sitelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Türkiye’de casino oyunları yasak olmasına rağmen birçok kişinin ilgisini çekiyor. Evine kumarhane ortamını taşımak isteyen bahisçiler, en iyi casino sitelerinde soluğu alıyor. Ülkemizde casino alanında faaliyet gösteren sitelerin sayısının artması, ilgili siteler arasından seçim yapmayı zorlaştırıyor. En iyi casino sitelerini ve bu sitelerin nasıl seçildiğini sizler için araştırdık. En İyi 5 Casino Sitesi 1- Stake En iyi casino sitesi denildiği anda akla gelen sitelerden biri Stake. Bahisçilere sorun çıkarmayan ve Kick adında bir video izleme platformu oluşturarak bahisçilerin casino yayınlarına imza atmasını sağlayan Stake, Türkiye dışında da oldukça popüler. Stake’in orijinal casino oyunlarının yanı sıra farklı alanlarda hizmet verdiği görülüyor. Spor bahisleri, canlı bahisler, sanal sporlar ve daha birçok oyunu Stake’te oynayabilirsiniz. Stake’in Curacao’dan alınan oyun oynatma lisansı ise sitenin güvenilirliğini kanıtlıyor. Medium Rare N.V üzerinden alınan Curacao lisansı sayesinde sitede sorunsuz şekilde online casino oyunlarını oynayabilirsiniz. Stake’in imza attığı sponsorluk anlaşmaları da fark yaratıyor. Alfa Romeo, Everton, UFC, Brezilya Rugbi Ligi, Enyimba Football Club, Drake, Sergio Aguero ve Gabigol şirketin anlaşmalarının bulunduğu kulüp ve kişilerden sadece birkaçı. Stake’te Türkiye’deki casino oyuncularını zorlayan tek unsur erişim engellemeleri. Zaman zaman yeni giriş adresi açmayan Stake’e VPN ile erişim sağlamak durumundasınız. Yeni adres açıldığında ise Stake giriş butonuna tıklayarak başarılı sitede casino oyunlarını oynayabilirsiniz. Stake Giriş için Tıkla 2- Jetbahis Online casino oyunlarıyla fark yaratan Jetbahis, casino oyuncularını verdiği hizmetlerle memnun etmeyi başarıyor. Online casino dışında spor bahisleri, canlı bahisler, canlı casino, sanal sporlar ve canlı oyunlar gibi oyunları Jetbahis’te oynayabilirsiniz. Jetbahis’te Curacao’dan alınan bir oyun oynatma lisansı bulunuyor. Bu lisans, sitenin Curacao yasalarına karşı sorumlu olduğunu en ufak sorun yaşamadan casino oyunlarını oynayabileceğinizi kanıtlıyor. Jetbahis güncel adresine bağlanan bahisçiler, Throne Entertainment B.V üzerinden alınan Curacao lisansını karşılarında bulacak. Curacao yasalarına karşı sorumlu olan ve bu sayede en iyi casino siteleri arasında gösterilen Jetbahis’in geçmişte Wesley Sneijder ile imzaladığı anlaşma ilgi çekmişti. Jetbahis hakkında yapılan yorumlar da olumlu olunca bahisçiler casino oyunlarını oynarken en ufak sorun yaşamıyor. Jetbahis’in casino oyuncularına özel kampanyalar tasarladığı biliniyor. Casino turnuvalarına da ev sahipliği yapan Jetbahis’te herhangi bir sorun yaşamadan casino oyunları başta olmak üzere birçok oyunu oynayabilirsiniz. Jetbahis Giriş için Tıkla 3- Discountcasino Türkiye’de Throne altyapısını kullanan birçok site mevcut. Bu sitelerden biri de Discountcasino. En iyi casino siteleri arasında yer alan Discountcasino’nun son dönemde spor bahisleri oyunlarını da bahisçilerle buluşturduğu biliniyor. Siteye bağlanarak en ufak sorun yaşamadan casino oyunlarını oynayabilirsiniz. Discountcasino’nun Curacao’dan alınan bir oyun oynatma lisansı bulunuyor. Casino oyuncuları siteye bağlanarak Throne Entertainment B.V üzerinden alınan Curacao lisansını kontrol etme şansını yakalayacak. Curacao yasalarına karşı sorumluluğu bulunan Discountcasino’nun kullanıcılardan tam not aldığı biliniyor. Olumlu yorumların fazla olması da sitede herhangi bir sorun yaşamadan oyun oynamaya devam etmeniz anlamına geliyor. Geçmişte loto oyunlarıyla da dikkat çeken Discountcasino’nun önümüzdeki dönemde yeni casino oyunlarını bahisçilerle buluşturması bekleniyor. Discountcasino güncel adresine bağlanmak ve sitenin tüm özelliklerini incelemek için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz. Discountcasino Giriş için Tıkla 4- Astekbet Betb2b altyapısını kullanan birçok site bulunuyor. Bu sitelerin bahisçilere en ufak sorun çıkarmadığı biliniyor. Astekbet de bu sitelerden biri. Yıllardır Türkiye piyasasında yer alan Astekbet’te casino oyunları dışında spor bahisleri, canlı bahisler, canlı oyunlar, poker ve benzeri oyunları oynayabilirsiniz. Astekbet’in Curacao’dan alınan oyun oynatma lisansı, casino oyuncularına güven veriyor. Bahisçilerin ilgisini çeken Astekbet’in Curacao’dan alınan lisansını siteye bağlanarak kontrol edebilirsiniz. Bu lisans, sitenin Curacao yasalarına karşı sorumlu olduğunu kanıtlıyor. Astekbet hakkında yapılan yorumların tamamı olumlu. Casino oyuncularına sorun çıkarmayan ve birçok turnuva ile büyük ödüller dağıtan Astekbet’te herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Astekbet Giriş için Tıkla 5- Youwin Türkiye’de casino oyunlarıyla ilgi çekmeyi başaran Youwin, en başarılı şirketlerin oyunlarına yer veriyor. Hepsibahis ismiyle bahisçilerin karşısına çıkan Youwin’de casino oyunları dışında spor bahisleri, canlı bahisler, canlı casino ve sanal sporlar gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Youwin’in geçmişte Boris Becker gibi önemli bir figürle anlaşma imzalaması dikkat çekmişti. Halen dünyanın farklı ülkelerinde hizmet veren şirket, Türkiye’de Curacao lisansıyla casino oyuncularının karşısına çıkıyor. Bluebell B.V üzerinden alınan Curacao lisansını Youwin güncel adresinden kontrol edebilirsiniz. Youwin hakkında yapılan yorumların da büyük bölümü olumlu. En iyi casino siteleri arasında gösterilen Youwin’e erişim sağlamak için aşağıdaki giriş linkine tıklayabilirsiniz. Youwin Giriş için Tıkla En İyi Casino Siteleri Nasıl Seçilir? En iyi casino sitelerini seçmek için sitelerin birtakım özelliklere sahip olması gerekiyor. Güvenle casino oynanan siteleri seçerken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanıyor: ● Lisans Kontrolü: En iyi casino sitelerinin lisans bilgisini paylaşması gerekiyor. Türkiye’den lisans alamayan siteler, farklı ülkelerden lisans alarak bahisçilerin karşısına çıkıyor. İlgili sitelerin Curacao, Malta ve Karadağ gibi ülkelerden lisans alması şart. ● Sponsorluk Anlaşmaları: En iyi casino sitelerinin sponsorluk anlaşmalarına imza atması lazım. Böylece sitenin finansal gücünü anlamak çok daha kolay oluyor. Güvenilir ve en iyi casino sitelerinin anlaşmaları sayesinde sorun yaşamayacağınızı anlıyorsunuz. ● Geniş Ödeme Yöntemleri: Türkiye piyasasındaki casino sitelerinde geniş ödeme yöntemlerini bulmak mümkün. Kripto paralar, ön ödemeli kartlar ve online cüzdanlarla bahis oynayabiliyorsunuz. Geniş ödeme yöntemlerine sahip casino sitelerinde sorun yaşamayacaksınız. ● Geniş Oyun Seçenekleri: En iyi casino sitelerinin geniş oyun seçeneklerine yer vermesi şart. Casino oyunlarının yanına spor bahisleri ve canlı bahisleri ekleyen casino siteleri piyasada öne çıkıyor. Ayrıca casinoda da oyun seçeneklerini artırmak gerekiyor. Rulet, blackjack, casino hold’em, Crash oyunları ve benzeri oyunlara yer veren siteleri tercih edebilirsiniz. ● Casino Turnuvaları: Güvenilir casino siteleri arasından seçim yapmak isteyen bahisçiler, kampanyalar bölümüne göz atabilir. Kampanyalarda turnuvalarla fark yaratan siteler, piyasada öne çıkıyor. Bu sayede bahisçiler yüksek ödüllü turnuvalara katılabiliyor. ● Müşteri Hizmetleri: Türkiye’deki casino sitelerinin en iyi olarak sayılması için ilgili bir müşteri hizmetleri ekibine sahip olması gerekiyor. Canlı, mail ve Whatsapp destek ekibine sahip siteler, piyasada öne çıkmayı başarıyor. Sitelere yatırım yapmadan önce destek ekibiyle iletişime geçebilir ve bu ekibin nasıl bir hizmet sunduğunu test edebilirsiniz. ● Avantajlı Bonuslar: Sorunsuz casino sitelerinde avantajlı bonusların fazla olduğu görülüyor. Casino ilk üyelik, deneme, para yatırma ve kayıp bonuslarına yer veren siteler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu tarz kampanyalara yer veren sitelerin en iyi casino siteleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. En İyi 5 Casino Sağlayıcısı Casino oyunlarını sitelere sunan şirketlerin sayısı bir hayli fazla. Türkiye’deki en iyi casino sitelerinde oyunları bulunan 5 casino sağlayıcısı şu şekilde sıralanıyor: ● NetEnt: İsveç merkezli casino oyun tedarikçisi NetEnt, İngiltere ve Malta lisanslarıyla güvenilir olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın dört bir yanında oyunlarını sergileyen şirket, Türkiye’deki en iyi casino sitelerinde de kendine yer buluyor. Canlı casino alanında da hizmet veren NetEnt’in en popüler oyunu ise Gonzo’s Quest. Slot oyunları, masa oyunları ve canlı oyunlarıyla fark yaratan NetEnt’ten memnun kalacaksınız. ● Pragmatic Play: Son dönemde Spaceman ve Big Bass Crash gibi Crash oyunlarını sunan Pragmatic Play, en popüler casino sağlayıcılarından biri. The Dog House ve Gates of Olympus gibi iki popüler slot oyununa yer veren Pragmatic Play, canlı casino oyunlarıyla da dikkat çekiyor. Pragmatic Play’in eğlenceli oyunlarını Türkiye’nin en iyi casino sitelerinde bulabilirsiniz. ● Evolution Gaming: Canlı casino oyunlarıyla dikkat çeken ve son dönemde Monopoly gibi paralı çarkıfelek oyunlarına da yer veren Evolution Gaming, Türkiye’deki casino oyuncularının favorisi. En ufak sorun yaşamadan Evolution Gaming oyunlarını Türkiye’deki sitelerde oynayabilirsiniz. ● Play’n GO: Hugo oyununu casino oyunlarına uyarlayan ve bu sayede dikkat çeken Play’n GO, popüler casino oyun sağlayıcılarından biri. Türkiye’deki en iyi casino sitelerinde oyunlarını sergileyen Play’n GO’nun Ontario, İngiltere ve Malta lisansları mevcut. ● Betsoft: Geçtiğimiz yıllara nazaran popülerliği azalan Betsoft, 3D slot oyunlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin önde gelen sitelerinde oynanan Betsoft’un büyük turnuvalara da ev sahipliği yaptığı biliniyor. Betsoft’un Malta Gaming Authortiy’den alınan bir oyun lisansı mevcut. En İyi 5 Casino Oyunu En iyi casino sitelerinde bahisçilerin ilgisini çeken oyunlar mevcut. Casino oyuncularının en çok tercih ettiği oyunlar şu şekilde: ● Slot Oyunları: Özellikle son dönemde Kick, Twitch ve YouTube gibi mecralarda ortaya çıkan yayıncılar slot oyunlarının Türkiye’de popüler olmasını sağladı. Pragmatic Play’in bonus satın alınan oyunları başta olmak üzere birçok şirketin slot oyunlarına Türkiye’den erişim sağlayabilirsiniz. ● Masa Oyunları: En iyi casino sitelerinde oynanan en popüler oyunlar arasında masa oyunları yer alıyor. Rulet, blackjack, canlı baccarat gibi oyunları krupiye eşliğinde oynamak yerine masada kendiniz oynamak istiyorsanız masa oyunlarını tercih edebiliyorsunuz. ● Canlı Casino Oyunları: Kumarhane ortamını evinize getirmek istiyorsanız canlı casino oyunlarını tercih edebilirsiniz. Rulet, blackjack, baccarat ve daha birçok oyunu krupiyeler eşliğinde oynayabilirsiniz. ● Paralı Çarkıfelek Oyunları: Bahisçilerin ilgisini çeken bir diğer oyun paralı çarkıfelek oyunları. Monopoly, Dream Catcher ve benzeri oyunları sitelerde oynayabiliyorsunuz. Oyunların bonus modları sayesinde yüksek miktarlar kazanabilirsiniz. ● Crash Oyunları: En iyi casino sitelerinde son dönemde Crash oyunları ilgi çekiyor. Aviator, JetX, Spaceman, FootballX, Zeppelin ve Space XY gibi versiyonları bulunan bu oyunlarda doğru zamanda bahisleri bozdurarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Tamamen şansa dayalı bu oyunlara Türkiye’nin önde gelen casino sitelerinden erişim sağlayabilirsiniz. SSS En İyi Casino Siteleri Legal mi? Türkiye’de en iyi casino siteleri yasal hizmet veremiyor. Bu yüzden sitelerin giriş adresleri erişime kapatılıyor. Siteler de erişim engellemelerinin ardından yeni bir adres açarak yoluna devam ediyor. Türkiye’de Spor Toto lisansı almadığı için legal hizmet veremeyen siteler, farklı ülkelerden lisans alarak güvenilir olduklarını ve Türkiye dışında legal hizmet verebildiklerini kanıtlıyor. Curacao, Malta ve Karadağ gibi ülkelerden lisans alan sitelerde sorunsuz oyun oynayabilirsiniz. En İyi Casino Sitelerinde Nasıl Kazanç Elde Edebilirim? En iyi casino sitelerinde kazanç elde etmek için birtakım stratejiler izlenebilir. Ancak izlediğiniz stratejinin işe yaraması için şansa ihtiyacınız olacak. Dünyanın en kazançlı stratejisini de izleseniz şans yanınızda değilse kazanç elde edemeyeceksiniz. En iyi casino oyunlarını oynarken en azından kayıpları kontrol altında tutmak için birtakım stratejiler takip edilebilir. Martingale, Labochere, Fibonacci ve D’Alembert gibi stratejilerden birini uygulayarak en azından kayıpları kontrol altında tutabilirsiniz. En İyi Casino Sitelerine Nasıl Giriş Yapılır? En iyi casino sitelerinin giriş adresleri sık sık erişime kapatılıyor. BTK tarafından gerçekleştirilen erişim engellemelerinin ardından siteler yeni bir adres açıyor. Yeni adrese bağlanan bahisçiler, en ufak sorun yaşamadan oyun oynamaya devam ediyor. En iyi casino sitelerinin güncel giriş adreslerine direkt erişim sağlamak için makalemizdeki butonları kullanabilirsiniz. Giriş butonlarına tıkladığınız anda sitelerin güncel giriş adreslerine ulaşacaksınız. Bunun yanında VPN kullanarak da sitelerin güncel adreslerine bağlanabilirsiniz. Yeni adrese ulaştıktan sonra en iyi casino sitelerinde oyun oynamaya devam edebilirsiniz. En İyi Casino Sitelerinde Hangi Oyunlar Yer Alıyor? En iyi casino sitelerinde slot oyunları en çok tercih edilen oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Slot oyunlarını canlı casino oyunları takip ediyor. Son dönemde Crash oyunları ve diğer oyunlar da sitelerde kendine yer buluyor. Casino sitelerinin son yıllarda spor bahisleri alanında da hizmet verdiği biliniyor. Bu da birçok bahisçinin yeni kampanyalar için casino sitelerini tercih etmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla oyun seçeneğini güvenilir casino sitelerinde bulabilirsiniz. En İyi Casino Oyunlarını Legal Şekilde Oynamak Mümkün mü? En iyi casino siteleri Türkiye’de legal olmasa da bazı casino oyunlarının legal sitelerde kendine yer bulduğu biliniyor. Crash oyunlarından Zeppelin, Nesine ve Misli’de oynanabiliyor. Ayrıca Millipiyangoonline sitesinde bazı slot oyunu benzeri oyunları oynamak mümkün. Casino oyunlarının legal sitelerde yer alması, önümüzdeki dönemde daha fazla oyunun sitelere eklenebileceği konusunda umut veriyor. En İyi Casino Sitelerine Nasıl Üye Olunur? En iyi casino sitelerine üye olmak için sitelerin güncel giriş adresine bağlanmak gerekiyor. Ardından üyelik formunu doldurabilirsiniz. Casino sitelerinde üyelik formunun farklılık gösterdiği görülüyor. Genellikle ad, soyad, adres, e-mail adresi, cep telefonu numarası ve para birimi gibi bilgiler isteniyor. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra oyun oynamaya başlıyorsunuz. En İyi Casino Sitelerine Nasıl Para Yatırılır? En iyi casino sitelerine yatırım yapmak için kripto paraları kullanabiliyorsunuz. Bitcoin, Litecoin, Tether ve benzeri kripto paralarla işlem yapabilirsiniz. Ayrıca online cüzdanlar ve ön ödemeli kartlar da sitelerde yer buluyor. Para yatırma limitleri siteden siteye farklılık gösteriyor. Genellikle alt limit 100 TL civarında belirleniyor.

