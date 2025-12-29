Menu
Year-ender 2025: Top smartphones launched in India this year

In 2025, we saw launch of Samsung Galaxy Z Fold7, Apple iPhone 17, Google Pixel 10, OnePlus 15 series, iQOO 15, Vivo X300, Motorola G96, Redmi Note 14, Xiaomi 15 and more in India.
Last Updated : 29 December 2025, 01:40 IST
Samsung Galaxy S25 Ultra.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Apple iPhone 17 Pro Max.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Apple iPhone 17 Pro Max.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Google Pixel 10 Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Vivo X300 Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Oppo Find X9.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Samsung Galaxy Z Fold7.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

iQOO 15.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

OnePlus 15R.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Xiaomi 15.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Apple iPhone 17.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Samsung Galaxy Z Flip7.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

OnePlus 13s.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Vivo X200 FE 5G.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Samsung Galaxy S25 series.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

OnePlus Nord 5.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

iQOO Neo 10 5G.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Oppo Reno14 5G.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Motorola Edge 60 Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Vivo V50 series.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

OnePlus Nord CE 5.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Nothing Phone (3a) Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Xiaomi Redmi Note 14 5G.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

iQOO Z10 5G series.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Poco X7 Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Xiaomi REDMI 15 series.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

CMF Phone 2 Pro.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

iQOO Z10x.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

Motorola Moto G96 5G.

Credit: DH Photo/ KVN Rohit

REDMI 15C 5G.

Credit: DH Photo/KVN Rohit

