Samsung Galaxy S25 Ultra.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Samsung Galaxy S25 series.
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Credit: DH Photo/ KVN Rohit
Credit: DH Photo/KVN Rohit
Published 29 December 2025, 01:40 IST