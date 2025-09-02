Belgium to recognise Palestinian state at UN General Assembly
Belgium would also levy 12 'firm' sanctions on Israel, such as a ban on importing products from its settlements, a review of public procurement policies with Israeli companies and declaring Hamas leaders persona non grata in Belgium, said Foreign Minister Maxime Prevot.
🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.