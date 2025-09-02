Menu
Homeworld

Belgium to recognise Palestinian state at UN General Assembly

Belgium would also levy 12 'firm' sanctions on Israel, such as a ban on importing products from its settlements, a review of public procurement policies with Israeli companies and declaring Hamas leaders persona non grata in Belgium, said Foreign Minister Maxime Prevot.
Last Updated : 02 September 2025, 05:40 IST
Published 02 September 2025, 05:40 IST
World newsIsraelPalestineBelgiumUnited Nations

